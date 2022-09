Boxe, Tyson Fury e Anthony Joshua si affronteranno! Super sfida dei massimi prima di Natale (Di martedì 13 settembre 2022) Anthony Joshua affronterà Tyson Fury in uno dei match di Boxe più attesi dell’ultimo decennio. Il rovente derby britannico andrà in scena il prossimo 3 dicembre, in sede da definire. Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi aveva annunciato il proprio ritiro dopo aver battuto Dillian Whyte lo scorso 23 aprile, ma invece ci ha ripensato e ha fronteggiato apertamente il connazionale. Oggi lo staff di Anthony Joshua ha ufficializzato di aver accettato il confronto. Manca soltanto la risposta definitiva di Fury, che arriverà a stretto giro e successivamente si penserà ai “dettagli”. Il ribattezzato The Gipsy King conquistò la cintura WBC il 22 febbraio 2020 battendo Deontay Wilder, che sconfisse anche il 9 ottobre 2021 nella rivincita. ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022)affronteràin uno dei match dipiù attesi dell’ultimo decennio. Il rovente derby britannico andrà in scena il prossimo 3 dicembre, in sede da definire. Il Campione del Mondo WBC dei pesiaveva annunciato il proprio ritiro dopo aver battuto Dillian Whyte lo scorso 23 aprile, ma invece ci ha ripensato e ha fronteggiato apertamente il connazionale. Oggi lo staff diha ufficializzato di aver accettato il confronto. Manca soltanto la risposta definitiva di, che arriverà a stretto giro e successivamente si penserà ai “dettagli”. Il ribattezzato The Gipsy King conquistò la cintura WBC il 22 febbraio 2020 battendo Deontay Wilder, che sconfisse anche il 9 ottobre 2021 nella rivincita. ...

liviozeta929 : @mike_fusco Gli scambi di tweet in punta di ironia fra Zampini e il simpatico recluso partenopeo, mi fanno pensare… - isaago : RT @DarioPuppo: Per come è arrivato nel tennis #Alcaraz mi ricorda l’impatto che ebbe Mike Tyson nella boxe. Lo spagnolo diventa il più gio… - Piski76 : RT @DarioPuppo: Per come è arrivato nel tennis #Alcaraz mi ricorda l’impatto che ebbe Mike Tyson nella boxe. Lo spagnolo diventa il più gio… - lollomr76 : RT @DarioPuppo: Per come è arrivato nel tennis #Alcaraz mi ricorda l’impatto che ebbe Mike Tyson nella boxe. Lo spagnolo diventa il più gio… - DarioPuppo : Per come è arrivato nel tennis #Alcaraz mi ricorda l’impatto che ebbe Mike Tyson nella boxe. Lo spagnolo diventa il… -