Bollette, facile per Confindustria chiedere aiuti di Stato ma le alternative ci sono (Di martedì 13 settembre 2022) di Mario Pomini* Gli imprenditori italiani non si smentiscono mai e confermano la tesi che il loro comporta-mento è guidato da una doppia morale opportunistica, quella di socializzare le perdite e di privatizzare i profitti, come si sarebbe detto qualche tempo fa. In caso contrario non si può spiegare come mai Confindustria sia stata così ostile nei confronti della tassazione degli extra–profitti delle imprese energetiche, e invece abbia alzato così tanto la voce per chiedere dei sussidi energetici per tutte le imprese, minacciando addirittura la chiusura degli impianti. Per influenzare anche in maniera più plateale l'opinione pubblica, il suo giornale sta pubblicando a puntate le foto delle nuove Bollette delle imprese, Bollette salatissime come peraltro c'era da aspettarsi. Non pubblica però le nuove ...

