Antonella Mosetti, le trasparenze dell'outfit fanno vedere tutto | L'intimo non c'è e lo zoom è d'obbligo (Di martedì 13 settembre 2022) L'estate è finita, ma Antonella Mosetti delizia ancora i suoi fan con immagini al cardiopalma. Il suo outfit è più vedo che non vedo e i fan vanno in letteralmente delirio. Ormai non è un mistero che la showgirl Antonella Mosetti abbia deciso di puntare tutto sul suo corpo da capogiro. E' una visione paradisiaca e i fan lo sanno bene. Antonella, dopo aver inondato i social con i suoi scatti bollenti durante tutta l'estate, è sbarcata anche su Onlyfans, la piattaforma a pagamento che apre i contenuti di personaggi famosi e non agli utenti che sottoscrivono un abbonamento. Antonella Mosetti, da ragazzina di Boncompagni a panterona sui social Ne è passato di tempo da quando ...

