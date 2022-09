Acquisti online | un italiano su due usa i codici sconto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Secondo un'indagine svolta da Topnegozi.it, società specializzata in risparmio, unsu due prima di acquistare, aspetta finché non trova la disponibilità di un codiceo di un'offerta capaci di ridurre il costo d'acquisto. Qualsiasi sia il settore merceologico in cui effettuare compere, si rileva la sempre più diffusa tendenza degli italiani a cercare o attendere il rilascio di buoniprima di ordinare prodotti o servizi e, proprio per questo motivo, una piattaforma di coupon è senza dubbio la soluzione giusta per trovare facilmente una ricca gamma di, costantemente aggiornati e spendibili in tutti i negozi. Perché è indispensabile utilizzare un codiceper risparmiare Il panorama dello shopping virtuale in Italia ...