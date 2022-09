(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Architetta, notaia, medica, soldata, chirurga:presenta il primo ‘Dizionario della lingua italiana’ che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile. L’Istituto della Enciclopedia Italiana abbandona così il ‘vocabolariese’, per fare la ‘cronaca’ di una lingua in continua evoluzione, si fa promotore di inclusività e parità di genere e al tempo stesso riconosce tra i neologismi distanziamento sociale, lockdown, smart-working, dad, infodemia, lavoro agile, reddito di cittadinanza, rider, termoscanner, terrapiattismo e transfobia. L’edizione 2022 de Il Vocabolario, si spiega, è “un progetto ambizioso e rivoluzionario, nel quale tradizione e progresso si fondono per testimoniare i cambiamenti socio-culturali del nostro Paese e riconoscere – validandole – nuove ...

novasocialnews : Treccani sdogana 'architetta', 'notaia', 'medica' e 'soldata' - telodogratis : Treccani sdogana ‘architetta’, ‘notaia’, ‘medica’ e ‘soldata’ - StraNotizie : Treccani sdogana 'architetta', 'notaia', 'medica' e 'soldata' - ledicoladelsud : Treccani sdogana ‘architetta’, ‘notaia’, ‘medica’ e ‘soldata’ - News24_it : Treccani sdogana 'architetta', 'notaia', 'medica' e 'soldata' -

Adnkronos

...di aggiornamento della lingua italiana a cui l'Osservatorio disi dedica senza sosta da oltre un secolo si concretizza ora in una nuova opera in tre volumi (Dizionario dell'Italiano,......di aggiornamento della lingua italiana a cui l'Osservatorio disi dedica senza sosta da oltre un secolo si concretizza ora in una nuova opera in tre volumi (Dizionario dell'Italiano,... Treccani sdogana 'architetta', 'notaia', 'medica' e 'soldata' (Adnkronos) – Architetta, notaia, medica, soldata, chirurga: Treccani presenta il primo ‘Dizionario della lingua italiana’ che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente ...