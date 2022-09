Stallone in Italia per il lancio di Paramount Plus | “sui diritti di Rocky sarà guerra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Sylvesterè in arrivo a Roma per l’evento didella nuova piattaforma di streaming, che debutta inil 15 settembre. Sly ha approfittato della trasfertana per assistere ieri al Gran Premio di Monza (“purtroppo non mi hanno fatto guidare, sono troppo grosso per entrare nell’abitacolo”, ha scherzato), stamattina si è fermato a Milano per un’intervista a Radio Deejay con Linus e Nicola Savino e stasera arriverà a Roma dove incontrerà la stampa e parteciperà mercoledì sera, a Cinecittà, alla presentazione di. Uno dei biglietti da visita della nuova piattaforma è infatti la serie ‘Tulsa King’ che vedenei panni del boss mafioso Dwight “The General” Manfredi, ...