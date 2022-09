Spezia | UFFICIALE | Macia è il successore di Pecini

sportli26181512 : Spezia, Eduardo Macìa è il nuovo Chief Football Officer: ufficiale: Il dirigente sportivo spagnolo si occuperà di s… - Luxgraph : Spezia, ufficiale: Eduardo Macìa è il nuovo Chief Football Officer - salisMangah : RT @DiMarzio: #SerieA | @acspezia, annunciato l’arrivo in dirigenza di #Macia - DiMarzio : #SerieA | @acspezia, annunciato l’arrivo in dirigenza di #Macia - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Spezia, Eduardo Macia è il nuovo Chief Football Officer del club -

Caressa drizza le orecchie Db Torino 31/08/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus -/... Quindi la versioneresta che Candreva non tiene in gioco Bonucci. Resta il fatto che il ...... sta per cominciare col definitivo passo: la nomina e l'entrata in carica del nuovo Cda, ... Jaume Munar 2 - 0 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 12:30 Cremonese - Sassuolo 0 - 0 15:00...Il dirigente sportivo spagnolo coordinerà tutte le aree direttamente collegate all'attività calcistica del club ligure ...Eduardo Macia è il nuovo chief football operations dello Spezia Calcio in sostituzione di Riccardo Pecini. Il 48enne spagnolo, già in serie A con la Fiorentina da braccio destro di Daniele Pradè, ha f ...