Sicilia, per i docenti 1749 assunzioni in ruolo e 10.354 a supplenza. Per gli ATA 588 in ruolo e 666 a tempo determinato. I dati dell'USR

L'Usr Sicilia fornisce alcuni numeri in vista del rientro in classe che avverrà il prossimo 19 settembre. Il comunicato a firma della direzione generale, parla infatti delle assunzioni e delle supplenze del personale docenti e ATA.

