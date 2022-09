“Si può prendere lo Xanax in gravidanza?” (Di lunedì 12 settembre 2022) Buongiorno dottore, vorrei ipotizzare una gravidanza, ma soffro di attacchi di panico e all’occorrenza prendo gocce di Xanax. Nel caso rimanessi incinta, ci sono problemi? Devo sospenderlo già da subito? Se dovessi rimanere incinta potrei assumerlo? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Buongiorno dottore, vorrei ipotizzare una, ma soffro di attacchi di panico e all’occorrenza prendo gocce di. Nel caso rimanessi incinta, ci sono problemi? Devo sospenderlo già da subito? Se dovessi rimanere incinta potrei assumerlo? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene daOnLine.

federicofubini : Si è spesso detto che un regime estremamente autoritario come quello di #Putin era un regime “forte” perché può pre… - Ruffino_Lorenzo : Letta esagera su quanti seggi può prendere il centrodestra. Il suo appello sul voto utile, inoltre, poggia su basi… - MaxCoenERoth : RT @federicofubini: Si è spesso detto che un regime estremamente autoritario come quello di #Putin era un regime “forte” perché può prender… - davidismo_ : RT @federicofubini: Si è spesso detto che un regime estremamente autoritario come quello di #Putin era un regime “forte” perché può prender… - optoAnnoni : RT @federicofubini: Si è spesso detto che un regime estremamente autoritario come quello di #Putin era un regime “forte” perché può prender… -