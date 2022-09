Serie A | Empoli - Roma 1 - 2

Gazzetta_it : Gol! Empoli - Roma 1-1, rete di Bandinelli F. (EMP) - SkySport : EMPOLI-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Dybala (17’) ? #Bandinelli (43’) ? #Abraham (71') ? SERIE A - 6^ giornata ??… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Empoli-#Roma - AndreaLazzer : RT @Frengkent: L’ha fatto Leao e gli han fischiato fallo e giallo, lo fa il difensore della Roma e non succede nulla nonostante sia uscito… - Okochasterling : RT @DiMarzio: #SerieA | @OfficialASRoma, le parole di #Mourinho dopo la vittoria sull'Empoli: 'A livello di gioco siamo in difficoltà' http… -

Ne viene fuori subito una partita frizzante, giocata a viso aperto, con l'che prova a fare come l'Udinese, sfruttando il quadrilatero di centrocampo tra Marini e Pjaca come vertici e Haas e ...Si ferma a quattro invece ladi risultati utili dell', tutti pareggi, ma la squadra di Zanetti ha poco da rimproverarsi avendo affrontato a viso aperto un avversario ben più quotato ed ...Le parole di Mourinho nell'intervista post-partita di Empoli-Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida della sua Roma al Carlo Castellani di Empoli. I giallorossi ...La Roma esce dal periodo difficile vincendo ma soffrendo: 1-2 al "Castellani" con un Dybala in cattedra. L'argentino inventa, segna e fa segnare Abraham. In mezzo un gol illusorio ...