Scuola, la mascherina è ancora obbligatoria?Le linee guida anti Covid (Di lunedì 12 settembre 2022) Nell’anno scolastico 2022/2023 termina la modalità di didattica a distanza anche per gli alunni positivi. Chi ha il raffreddore deve indossare la mascherina, il dispositivo sanitario può essere comunque usato da chiunque su base volontaria Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) Nell’anno scolastico 2022/2023 termina la modalità di didattica a distanza anche per gli alunni positivi. Chi ha il raffreddore deve indossare la, il dispositivo sanitario può essere comunque usato da chiunque su base volontaria

ricpuglisi : Forse qualcuno vorrebbe farvi dimenticare che -grazie ai ministri Speranza e Bianchi- a scuola è rimasto l'obbligo… - AnsaPuglia : Scuola: Decaro ad alunni, finalmente senza mascherina. Sindaco, dad per un giorno? No, terremo bilanci in equilibri… - BrilloNic : RT @ricpuglisi: Forse qualcuno vorrebbe farvi dimenticare che -grazie ai ministri Speranza e Bianchi- a scuola è rimasto l'obbligo di masch… - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Scuola, la mascherina è ancora obbligatoria?Le linee guida anti #Covid19 - LorenzoMarra75 : RT @ricpuglisi: Forse qualcuno vorrebbe farvi dimenticare che -grazie ai ministri Speranza e Bianchi- a scuola è rimasto l'obbligo di masch… -