Salvini insiste a privilegiare i ricchi e a far saltare i conti dello Stato: 'Flat tax al 15%' (Di lunedì 12 settembre 2022) Viva i ricchi e viva gli evasori fiscali. Salvini insiste con la sua proposta che non solo favorisce chi è ricco ma che provocherebbe un buco di bilancio per lo Stato italiano già pesantemente ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 settembre 2022) Viva ie viva gli evasori fiscali.con la sua proposta che non solo favorisce chi è ricco ma che provocherebbe un buco di bilancio per loitaliano già pesantemente ...

