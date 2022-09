Mov5Stelle : ??STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? TGLA7 ?? 20.00 ?? #La7 ?? Quarta Repubblica ?? 22.00 ?? #Rete4 - Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @MariaDomenicaC4 ?? Quarta Repubblica ?? 21.30 ?? #Rete4 - _PuntoZip_ : Rete 4 – A “QUARTA REPUBBLICA” Nicola Porro intervista Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte - c_magistro : Aspettiamo il via libera dell' #Aifa a giorni, che dopo quello dell' #Ema è quasi proforma e finalmente avremo il n… - FabioGrifalchi : ??STASERA IN TV ??? Giuseppe Conte ?? TGLA7 ?? 20.00 ?? #La7 ?? Quarta Repubblica ?? 22.00 ?? #Rete4 @ Italy -

Le Regioni stanno partendo alla spicciolata, quindi i dati non sono completi, ma la tendenza sembra chiara: non c'è un boom di prenotazioni per ladose con i nuovi vaccini bivalenti. E i dati della terza dose sono ancora peggiori. Si spera che nei prossimi giorni le cose vadano meglio, per adesso sono alcune migliaia le persone che hanno ...Gli azzurri sono campioni per lavolta nella storia, dopo le 3 di fila che l'hanno visto in ... Cosa le lascia la visita alla presidenza della'È sempre un dolce venire, al Quirinale, ...'Loro sono molto forti ma ci faremo trovare preparati' PLZEN (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - Quando le italiane vanno da quelle parti non ...Nella notte la festa e i brindisi per la vittoria, poi a tarda mattinata, appena rientrata in Italia (accolta a Fiumicino dal presidente del Coni Giovanni ...