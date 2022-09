Pensione, chi può chiedere il supplemento e come si calcola (Di lunedì 12 settembre 2022) Il numero dei pensionati che torna al lavoro dopo la cessazione è in crescita e non tutti sanno che i contributi ulteriori che sono versati rispetto a quelli già accreditati a suo tempo danno diritto al c.d. supplemento di Pensione. Definizione e chi può richiederlo Il supplemento di Pensione è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS che genera un aumento dell’importo dell’assegno pensionistico di cui si è già percipienti. Spetta ai titolari di Pensione principale, supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per dipendenti (Fondo Pensione lavoratori) che per autonomi (Gestione Artigiani e Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), alla Gestione separata e Gestione dei lavoratori spettacolo e sport in base ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 settembre 2022) Il numero dei pensionati che torna al lavoro dopo la cessazione è in crescita e non tutti sanno che i contributi ulteriori che sono versati rispetto a quelli già accreditati a suo tempo danno diritto al c.d.di. Definizione e chi può richiederlo Ildiè una prestazione previdenziale erogata dall’INPS che genera un aumento dell’importo dell’assegno pensionistico di cui si è già percipienti. Spetta ai titolari diprincipale, supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per dipendenti (Fondolavoratori) che per autonomi (Gestione Artigiani e Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), alla Gestione separata e Gestione dei lavoratori spettacolo e sport in base ...

