Liverpool vs Ajax – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 12 settembre 2022) Due squadre agli estremi opposti di una serie di gol la scorsa settimana si affrontano nel Gruppo A di Champions League di martedì 13 settembre ad Anfield, quando il Liverpool ospita l’Ajax. La squadra di Jurgen Klopp è stata fatta a pezzi per 4-1 dal Napoli nella prima giornata, mentre la squadra di Alfred Schreuder ha colpito i Rangers per quattro volte senza risposta. Il calcio di inizio di Liverpool vs Ajax è previsto alle 21 Anteprima della partita Liverpool vs Ajax: a che punto sono le due squadre Liverpool L’inchiesta sulla sconfitta del Liverpool allo Stadio Diego Armando Maradona è proseguita nel fine settimana, quando i Reds, insieme a tutte le altre squadre della Premier League, hanno visto le loro partite rinviate in seguito alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) Due squadre agli estremi opposti di una serie di gol la scorsa settimana si affrontano nel Gruppo A di Champions League di martedì 13 settembre ad Anfield, quando ilospita l’. La squadra di Jurgen Klopp è stata fatta a pezzi per 4-1 dal Napoli nella prima giornata, mentre la squadra di Alfred Schreuder ha colpito i Rangers per quattro volte senza risposta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreL’inchiesta sulla sconfitta delallo Stadio Diego Armando Maradona è proseguita nel fine settimana, quando i Reds, insieme a tutte le altre squadre della Premier League, hanno visto le loro partite rinviate in seguito alla ...

