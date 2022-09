Javier Marías, morto a 70 anni lo scrittore spagnolo (Di lunedì 12 settembre 2022) Era ricoverato da diversi mesi in un ospedale di Madrid a causa di una polmonite bilaterale. Tra i suoi capolavori, Todos las almas e Berta Isla Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) Era ricoverato da diversi mesi in un ospedale di Madrid a causa di una polmonite bilaterale. Tra i suoi capolavori, Todos las almas e Berta Isla

Javier Marías, il racconto alla sua massima potenza È scomparso dopo una breve malattia il noto scrittore spagnolo Javier Marías (aveva 70 anni), figlio del grande filosofo Julían Marías, discepolo di Ortega y Gasset, la cui opera illustra il momento della tematica storica dell'antifranchismo e il rifiuto delle ... Morto Javier Marías, interprete di vite Rilette oggi, mentre l'onda del dolore per la morte di Javier Marías distrugge il cuore dei suoi lettori e dei tanti che lo amavano, queste parole che lo scrittore spagnolo disse al "Corriere" nel ... Corriere della Sera È scomparso dopo una breve malattia il noto scrittore spagnolo(aveva 70 anni), figlio del grande filosofo Julían, discepolo di Ortega y Gasset, la cui opera illustra il momento della tematica storica dell'antifranchismo e il rifiuto delle ...Rilette oggi, mentre l'onda del dolore per la morte didistrugge il cuore dei suoi lettori e dei tanti che lo amavano, queste parole che lo scrittore spagnolo disse al "Corriere" nel ... Morto lo scrittore Javier Marías