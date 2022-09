Italia Volley, la scena della gomma da masticare non passa inosservata. Cosa fa l’allenatore Fefè De Giorgi per esultare (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli azzurri della pallavolo maschile hanno trionfato, diventando campioni del mondo e battendo la Polonia. LEGGI ANCHE: – Italia Volley, il primato di Fefè De Giorgi che in pochi conoscono La squadra, condotta al successo dall’allenatore Fefè De Giorgi, ha così portato a casa il quarto successo mondiale per l’Italia e c’è già chi parla di nuova epoca per questo sport. Prima di concentrarsi sul prossimo obiettivo però (le Olimpiadi del 2024) è tempo di festeggiamenti e di godere del successo appena ottenuto. Ed è proprio quello che hanno fatto atleti e allenatore, appena conclusa la partita. Un piccolo dettaglio non è sfuggito agli spettatori e riguarda proprio l’allenatore ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli azzurripallavolo maschile hanno trionfato, diventando campioni del mondo e battendo la Polonia. LEGGI ANCHE: –, il primato diDeche in pochi conoscono La squadra, condotta al successo dalDe, ha così portato a casa il quarto successo mondiale per l’e c’è già chi parla di nuova epoca per questo sport. Prima di concentrarsi sul prossimo obiettivo però (le Olimpiadi del 2024) è tempo di festeggiamenti e di godere del successo appena ottenuto. Ed è proprio quello che hanno fatto atleti e allenatore, appena conclusa la partita. Un piccolo dettaglio non è sfuggito agli spettatori e riguarda proprio...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - Gazzetta_it : SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del v… - chetempochefa : È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia - lorenza_bezze : Italia campione del mondo di volley...il mio fratellino da lassù starà festeggiando....e' sempre stato un grande tifoso della nazionale ?????? - drsilenzi : Nessun rispetto per l’Italia del Volley, invece di celebrare l’impresa preferiscono fare polemica per il calcio -