Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro fa una proposta shock a Maria De Filippi! (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro si candida per Uomini e Donne e lancia un appello a Maria De Filippi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo L’deiDisi candida per Uomini e Donne e lancia un appello aDe Filippi.

trash_italiano : Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’… - stanzaselvaggia : Nel 2018 ho scritto un lungo articolo su Franco Terlizzi (che in quel periodo definivano “orso buono” all’isola dei… - borghi_claudio : Ricordo che domani mi troverete (se ci riuscite ??) tra la gente alla Giostra del Saracino ad Arezzo e la sera vi as… - Riccard29729642 : @enpaonlus @lazampa @AdozioniX @zampa_qua Vi siete mai occupati dei veterinari dell'isola d'Elba? Se volete deluc… - TeleCapriNews : Droga a domicilio sull’isola d’Ischia: scatta l’operazione dei carabinieri, eseguite tre misure cautelari per spacc… -