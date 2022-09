Il Paradiso delle Signore, spoiler inaspettato: “Gesto impensabile” (Di lunedì 12 settembre 2022) In queste ore è spuntato uno spoiler inaspettato su Il Paradiso delle Signore. A rivelarlo è una delle protagoniste: trama stravolta. Cresce l’attesa per il ritorno in onda de Il Paradiso delle Signore, che da lunedì tornerà su Rai Uno dopo la pausa estiva. Infatti vedremo il primo episodio della settima stagione: le anticipazioni sorprendono i telespettatori. Le veneri della celebre soap opera italiana (Via Rai.it)Dalla giornata di domani tornerà in onda Il Paradiso delle Signore con le nuove puntate della settima stagione. Ancora una volta l’orario da segnare sono le 16.05, con il primo episodio che verrà trasmesso su Rai Uno. Le anticipazioni e gli ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 12 settembre 2022) In queste ore è spuntato unosu Il. A rivelarlo è unaprotagoniste: trama stravolta. Cresce l’attesa per il ritorno in onda de Il, che da lunedì tornerà su Rai Uno dopo la pausa estiva. Infatti vedremo il primo episodio della settima stagione: le anticipazioni sorprendono i telespettatori. Le veneri della celebre soap opera italiana (Via Rai.it)Dalla giornata di domani tornerà in onda Ilcon le nuove puntate della settima stagione. Ancora una volta l’orario da segnare sono le 16.05, con il primo episodio che verrà trasmesso su Rai Uno. Le anticipazioni e gli ...

AstroSamantha : Riconoscete tra le nuvole quell’ arcipelago nel Pacifico? Si tratta delle Isole Salomone nel Sud del Pacifico. Un p… - iamstefaania : RT @fpogliani: Come festeggiare le nuove puntate de #IlParadisoDelleSignore su @RaiUno e @RaiPlay? Con una bella intervista su @tvserial_it… - Eli5Cullen : RT @AuroraTvBanijay: Il paradiso delle signore riapre!!! oggi inizia la nuova stagione, seguitela su @RaiUno e @RaiPlay #AuroraTV #PDSdai… - Eli5Cullen : RT @fpogliani: Come festeggiare le nuove puntate de #IlParadisoDelleSignore su @RaiUno e @RaiPlay? Con una bella intervista su @tvserial_it… - Angy12042017 : RT @fpogliani: Come festeggiare le nuove puntate de #IlParadisoDelleSignore su @RaiUno e @RaiPlay? Con una bella intervista su @tvserial_it… -