Il Gran Premio d' Italia si è tristemente concluso dietro la Safety Car come le auto in coda in autostrada

(Di lunedì 12 settembre 2022) Monza e il suo pubblico non meritavano un finale così. Una processione di macchine in filalaCarfossero instrada nei fine settimana da bollino nero, sfilando unal'altra sul traguardo tra i fischi di chi non credeva ai propri occhi. Ild'è finito così, con Verstappen vincitore e sempre più padrone del Mondiale (l'olandese adesso ha 116 punti di vantaggio su Leclerc, secondo al traguardo e in classifica), edi lui tutti gli altri, bravi e ordinatiscolaretti, immagine lontana da quella di chi è pronto e desideroso di lottare ruota a ruota per un piazzamento migliore. Il pasticcio dellaCar A gara ormai chiusa, con Verstappen ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize: SAINT O… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella al 100° anniversario dell’Autodromo di #Monza ha assistito al Gran Premio d’Italia di… - ScuderiaFerrari : Il debrief di @marc_gene del Gran Premio d'Italia. #essereFerrari ?? #ItalianGP - 1889milan : RT @MilanPress_it: SCATTI DA MONZA ?? Da #Ibrahimovic e #Rebic a #Calabria e #Giroud, passando per Charles #DeKetelaere ???? Tanti i volti… - GiadaLeclerc_16 : RT @ScuderiaFerrari: Il debrief di @marc_gene del Gran Premio d'Italia. #essereFerrari ?? #ItalianGP -

Si sarebbe meritato il podio per lo spirito con cui ha affrontato ildi Monza. DE VRIES Nyck (Williams) " Sabato mattina si sveglia convinto di vivere l'ennesimo weekend da spettatore ...Matteo Salvini e Silvio Berlusconi non si vedevano da metà agosto, nella magione del secondo in Sardegna; ieri dopo aver assistito aldi Monza e lì aver fatto un saluto alla collega di ...Monza e il suo pubblico non meritavano un finale così. Una processione di macchine in fila dietro la Safety Car come fossero in autostrada nei fine settimana da bollino nero, sfilando una dietro l'alt ...MONZA - Max Verstappen vince il Gran Premio d’Italia 2022, ma è polemica per la gestione disastrosa del finale di gara da parte della FIA. Quando mancano sei giri alla fine, la ...