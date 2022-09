Hackerato Sgarbi, sabotaggio clamoroso: chi diventa su Twitter (Di lunedì 12 settembre 2022) Quella tra Vittorio Sgarbi ed Elon Musk, il multimilionario proprietario di Tesla, è sempre stata un'associazione strana. Il “rapporto” è nato quando nel maggio del 2020, in pieno lockdown, l'imprenditore diede ragione al discorso del critico d'arte in Parlamento sui numeri gonfiati del contagio da Covid-19. Ora la saga si impreziosisce di un ulteriore tassello. Infatti, nella serata di domenica 11 settembre, l'account Twitter di Sgarbi ha subito una operazione di defacing. Tradotto: l'hackeraggio di un profilo social. Il parlamentare, nuovamente candidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, ha subito una trasformazione sostanziale del suo profilo. Colui o coloro che si sono divertiti ad hackerare il suo profilo, oltre a modificare il nome in Elon Musk, ha pensato bene di pubblicare anche una sfilza infinita di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Quella tra Vittorioed Elon Musk, il multimilionario proprietario di Tesla, è sempre stata un'associazione strana. Il “rapporto” è nato quando nel maggio del 2020, in pieno lockdown, l'imprenditore diede ragione al discorso del critico d'arte in Parlamento sui numeri gonfiati del contagio da Covid-19. Ora la saga si impreziosisce di un ulteriore tassello. Infatti, nella serata di domenica 11 settembre, l'accountdiha subito una operazione di defacing. Tradotto: l'hackeraggio di un profilo social. Il parlamentare, nuovamente candidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, ha subito una trasformazione sostanziale del suo profilo. Colui o coloro che si sono divertiti ad hackerare il suo profilo, oltre a modificare il nome in Elon Musk, ha pensato bene di pubblicare anche una sfilza infinita di ...

