GUIDA TV 12 SETTEMBRE 2022: ULISSE SULLA REGINA ELISABETTA, NUDI PER LA VITA, MIDWAY (Di lunedì 12 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – ULISSE: REGINA ELISABETTA II doc con Alberto Angela23.35 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.45 – MIDWAY (1°Tv) Film00.30 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 – NUDI Per la VITA Reality Show con Mara Maionchi 23.00 – Calcio Totale Talk Show 20.35 – NCIS New Orleans Serie Tv21.20 – 50 Sfumature di Grigio Film 23.45 – Pressing Lunedì Talk Show Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Elezioni Politiche 2022 Talk Show a cura di Rai Parlamento23.00 – Dottori in Corsia ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 12 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –II doc con Alberto Angela23.35 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.45 –(1°Tv) Film00.30 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica21.20 –Per laReality Show con Mara Maionchi 23.00 – Calcio Totale Talk Show 20.35 – NCIS New Orleans Serie Tv21.20 – 50 Sfumature di Grigio Film 23.45 – Pressing Lunedì Talk Show Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Elezioni PoliticheTalk Show a cura di Rai Parlamento23.00 – Dottori in Corsia ...

