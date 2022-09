Gieffino e tronista vittime di un’aggressione? “Calci e pugni” | la versione diversa di un testimone

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 settembre 2022) Mauro Marin nuovamente nei guai. Questa volta si tratta di una presunta aggressione ai danni del famoso ex. L’uomo era in compagnia di un amico, l’exdi Uomini e Donne, Marco Pavanello, e pare che un ragazzo si sia avventato sulla loro macchina prendendola a. “Tiravaalla mia macchina perché sono stato in televisione. Nella sua testa io ho i soldi quindi dovevo pagare. Sono ancora sotto choc. Ho preso sonno alle quattro della mattina. Ho chiamato i carabinieri tutta la notte per sapere questo e quello e la risposta è stata “di domenica non facciamo querele”. Quindi di domenica in Italia se non sei in fin di vita non puoi fare querele. Alle 21,30 ci mettiamo a mangiare costine salsicce da festa paesana. – ha raccontato l’ex ...