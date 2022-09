(Di lunedì 12 settembre 2022) Se siete cresciuti negli anni Novanta avrete amato la serie e/o il gioco, bene, ora queste creature stanno tornando in una edizioneCorrevano i mirabolanti anni Novanta. La famosa console war tra Sega (con il suo Mega Drive) e Nintendo (con il suo SNES) imperversava mentre in televisione veniva trasmesso un cartone con toni decisamente più cupi e dark dal quale venne poi tratto un videogioco per il Mega Drive (Genesis in America). Si trattava di, un titolo che rievoca molti ricordi e che ora sta tornando sotto forma di! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.: unaancora senza piattaforma Era dunque il 1995 e la Disney Software pubblicò su Mega Drive questo titolo basato sulle avventure animate di Golia e soci che ...

tuttoteKit : #Gargoyles: annunciata la remastered #Disney #EmptyClipStudios #tuttotek - Nerdmovieprod : Gargoyles: Remastered, annunciata la riedizione del gioco durante il D23 #D23Expo #EmptyClip #Gargoyles:Remastered -

Dopo l'annuncio diRemastered , che segue le diverse remastered dei titoli classici ... Il gioco arriverà su PC e console, ma la data d'uscita ancora non è stata. Dreamligt Valley ...Purtroppo non è stata ancoraalcuna piattaforma di riferimento , anche se immaginiamo ... La serie animata è arrivata anche in Italia con il nome diIl Risveglio degli Eroi ...Nel corso delle scorse ore, Empty Clip Studios ha annunciato Gargoyles Remastered, una versione rimasterizzata per "console moderne" e PC del gioco per Sega ...Empty Clip Studios ha annuciato durante il Disney & Marvel Games Showcase di ieri che Gargoyles, platform del 1995, riceverà una remastered in futuro. Non ci sono ulteriori dettagli al momento, ma sap ...