Elezioni, per Orlando un governo di larghe intese è ancora possibile. Il ministro sogna un esecutivo con dentro Pd, Calenda, Renzi e M5S. Secca la risposta di Conte (Di lunedì 12 settembre 2022) Elezioni, Orlando si è lasciato andare a una dichiarazione a limite del possibile, almeno ad oggi. Il ministro del Lavoro crede che, in caso di vittoria del centro sinistra il prossimo 25 settembre, possa nascere un governo di larghe intese. Elezioni, Orlando del Pd annuncia, in caso di vittoria, un governo di larghe intese Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha fatto una dichiarazione audace in vista delle Elezioni del 25 settembre e in particolare in caso di vittoria del contro sinistra. Orlando è convinto che possa essere possibile un governo dalle larghe intese.

