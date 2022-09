Dopo 10 anni da Vite al Limite non sembra più lei: pesava 251 kg, oggi è totalmente diversa (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, ma oggi è totalmente diversa da allora: prima pesava 251 kg, clamoroso! Tutti gli spettatori di Vite al Limite sanno benissimo quanto le trasformazioni a cui da vita il dottor Nowzaradan sia totalmente impressionanti. Tra quelle che, però, rientrano nella nostra ‘top ten’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono trascorsi quasi 10dalla sua partecipazione aal, mada allora: prima251 kg, clamoroso! Tutti gli spettatori dialsanno benissimo quanto le trasformazioni a cui da vita il dottor Nowzaradan siaimpressionanti. Tra quelle che, però, rientrano nella nostra ‘top ten’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

