Dal "Patto per l'Export" al Tender Plus: strategia e strumenti del MISE a sostegno dell'export (Di lunedì 12 settembre 2022) Il 2021 è stato definito un anno di transizione caratterizzato dalla ripresa dell'economia globale con l'uscita di molti paesi dalla pandemia. Il ritorno ad una nuova normalità è stato anche possibile grazie all'apertura internazionale delle nostre aziende, dove l'Export ha rappresentato la chiave di volta della crescita economica. L'Italia, economia manifatturiera, con un prezioso patrimonio di PMI che rappresentano il 99% del tessuto produttivo, in grado di offrire sui mercati una vasta gamma di prodotti di eccellenza Made in Italy, ha superato a pieno la sfida della pandemia. Nel complesso del 2021, il nostro export ha registrato una crescita del +18,2 per cento, con un valore di circa 516 miliardi di euro; questi i dati del Ministero degli Esteri. Dunque dati positivi, ma che tuttavia non nascondo le difficoltà e gli impedimenti che le imprese di minori dimensioni ...

