Coppa Davis 2022, Alexander Zverev rinuncia per un edema osseo (Di lunedì 12 settembre 2022) Niente da fare per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, infortunatosi gravemente al Roland Garros nella sfida contro Rafael Nadal, non sarà al via della fase a gironi di Coppa Davis che avrebbe dovuto riguardarlo ad Amburgo. La Germania, infatti, affronterà la Francia, il Belgio e l’Australia nell’ambito del Gruppo C. La formazione teutonica, però, dovrà fare a meno del suo numero uno per via di un ulteriore problema fisico che potrebbe tenerlo lontano qualche tempo. Stando a quanto riportano le cronache, la rinuncia di Zverev non sarebbe legata strettamente alla lesione a Parigi, quanto a un edema osseo che non pochi dolori gli ha creato in avvicinamento a questo evento. Zverev opens the press con with a Personal statement: He will ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Niente da fare per. Il tennista tedesco, infortunatosi gravemente al Roland Garros nella sfida contro Rafael Nadal, non sarà al via della fase a gironi diche avrebbe dovuto riguardarlo ad Amburgo. La Germania, infatti, affronterà la Francia, il Belgio e l’Australia nell’ambito del Gruppo C. La formazione teutonica, però, dovrà fare a meno del suo numero uno per via di un ulteriore problema fisico che potrebbe tenerlo lontano qualche tempo. Stando a quanto riportano le cronache, ladinon sarebbe legata strettamente alla lesione a Parigi, quanto a unche non pochi dolori gli ha creato in avvicinamento a questo evento.opens the press con with a Personal statement: He will ...

_mrtrzz : vendo biglietto per italia-croazia di coppa davis a prezzo originale (48,40). il biglietto non è nominativo, contat… - 24Trends_Italia : 1. iOS 16 - 50mille+ 2. Elezioni Svezia - 20mille+ 3. 12 settembre Santo - 10mille+ 4. Camposampiero - 5mille+ 5. P… - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Coppa Davis, Gruppo A: forfait di Cilic· Cammino più agevole per l’Italia? - Nutizieri : Coppa Davis a Bologna dal 13 al 18 settembre, il calendario - CasalecchioNews : Al via domani la Coppa Davis: dal 13 al 18 settembre 2022 l'Unipol Arena ospita 1 dei 4 gironi della fase finale ch… -