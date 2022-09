Caduta di 50 metri sul Monte Verzegnis, salvo per miracolo (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomo di Gemona del Friuli del 1956 è salvo per miracolo dopo una pericolosa Caduta che gli ha procurato gravi ferite alla testa e contusioni varie. La chiamata è arrivata al Nue112 poco prima delle 13 da parte del suo compagno di escursione che lo ha visto precipitare dalla cresta del Monte Verzegnis in particolare tra il Monte Verzegnis e Casera Val, lungo il sentiero cai 806, a quota 1650 metri. Forse inciampando o mettendo male il piede, l’uomo è scivolato ruzzolando lungo un ripidissimo pendio per cinquanta metri fermandosi poco sopra un salto di una decina di metri che sarebbe stato inevitabilmente fatale. L’uomo, nonostante la grave ferita e le contusioni, è riuscito a spostarsi qualche centimetro lontano ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomo di Gemona del Friuli del 1956 èperdopo una pericolosache gli ha procurato gravi ferite alla testa e contusioni varie. La chiamata è arrivata al Nue112 poco prima delle 13 da parte del suo compagno di escursione che lo ha visto precipitare dalla cresta delin particolare tra ile Casera Val, lungo il sentiero cai 806, a quota 1650. Forse inciampando o mettendo male il piede, l’uomo è scivolato ruzzolando lungo un ripidissimo pendio per cinquantafermandosi poco sopra un salto di una decina diche sarebbe stato inevitabilmente fatale. L’uomo, nonostante la grave ferita e le contusioni, è riuscito a spostarsi qualche centimetro lontano ...

