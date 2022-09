Auto elettriche - Per soddisfare la domanda di batterie serviranno 300 nuove miniere (Di lunedì 12 settembre 2022) Nei prossimi anni la domanda di Auto elettriche è destinata a una rapida crescita, anche per effetto del bando delle endotermiche deciso in Europa. Diversi, però, restano gli interrogativi, in particolare nel campo delle batterie. Per esempio: l'attuale disponibilità di materie prime è sufficiente a sostenere le richieste del settore Automobilistico? La risposta è negativa stando all'ultimo studio della società di ricerche Benchmark Minerals, secondo cui, per soddisfare la domanda di batterie per veicoli alla spia e per lo stoccaggio energetico, serviranno oltre 300 nuovi siti minerari. I dettagli. In particolare, entro il 2035 ci sarà la necessità di avviare almeno 384 complessi di estrazione per la grafite, il litio, il nickel e il ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 settembre 2022) Nei prossimi anni ladiè destinata a una rapida crescita, anche per effetto del bando delle endotermiche deciso in Europa. Diversi, però, restano gli interrogativi, in particolare nel campo delle. Per esempio: l'attuale disponibilità di materie prime è sufficiente a sostenere le richieste del settoremobilistico? La risposta è negativa stando all'ultimo studio della società di ricerche Benchmark Minerals, secondo cui, perladiper veicoli alla spia e per lo stoccaggio energetico,oltre 300 nuovi siti minerari. I dettagli. In particolare, entro il 2035 ci sarà la necessità di avviare almeno 384 complessi di estrazione per la grafite, il litio, il nickel e il ...

