Assassin’s Creed sarà un RPG open world nel Giappone Feudale: fan accontentati! (Di lunedì 12 settembre 2022) Era da anni e anni che gli utenti chiedevano a gran voce un Assassin’s Creed ambientato nel Giappone. Questa volta Ubisoft sembra aver – finalmente – ascoltato le richieste. Si farà! Assassin’s Creed Codename Red – 12922 www.computermagazine.itSi chiama Assassin’s Creed Codename Red e, per ora, oltre al nome provvisorio, sappiamo che sarà ambientato nelle terre Giapponesi. I fan, dopo anni e anni di richieste, verranno finalmente accontentati da Ubisoft. La stessa che sabato scorso ha tenuto uno speciale dedicato alle sue produzioni da qui ai prossimi mesi e anni. Su tutti ci si è concentrati sul franchise Assassin’s Creed, che dopo due anni circa di stop tornerà protagonista con una serie di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Era da anni e anni che gli utenti chiedevano a gran voce unambientato nel. Questa volta Ubisoft sembra aver – finalmente – ascoltato le richieste. Si farà!Codename Red – 12922 www.computermagazine.itSi chiamaCodename Red e, per ora, oltre al nome provvisorio, sappiamo cheambientato nelle terresi. I fan, dopo anni e anni di richieste, verranno finalmente accontentati da Ubisoft. La stessa che sabato scorso ha tenuto uno speciale dedicato alle sue produzioni da qui ai prossimi mesi e anni. Su tutti ci si è concentrati sul franchise, che dopo due anni circa di stop tornerà protagonista con una serie di ...

AssassinsITA : Bagdad, IX secolo. Scopri l’avvincente storia di trasformazione di Basim, da ladro di strada in un esperto Maestro… - AssassinsITA : 15 anni di Assassin's Creed. Pronti per il futuro? #AC15 - GamingTalker : Assassin's Creed Mirage non contiene gioco d'azzardo o lootbox: il gioco è ancora in fase di classificazione… - barbapanda142 : Si, come si è capito dal Tweet non provo molta simpatia per Ezio, il protagonista di Assassin's Creed II Bella l'I… - barbapanda142 : La trilogia italiana di Assassin's Creed ne deve mangiare cereali sottomarca prima di arrivare alla perfezione di A… -

Assassin's Creed Codename Invictus potrebbe contenere i personaggi dei giochi passati Non solo Assassin's Creed Mirage , Jade , Red ed Hexe sono tra i giochi in via di sviluppo: Ubisoft sta lavorando anche ad Assassin's Creed Codename Invictus , un nuovo titolo multiplayer della serie . Ora ... Assassin's Creed Infinity offrirà un mondo in continua evoluzione con contenuti gratis e a pagamento Assassin's Creed Infinity dovrebbe servire come una sorta di hub nei prossimi anni e collegare esperienze passate e attuali. Inizialmente verranno registrati giochi come Assassin's Creed Codename Red ... Non soloMirage , Jade , Red ed Hexe sono tra i giochi in via di sviluppo: Ubisoft sta lavorando anche adCodename Invictus , un nuovo titolo multiplayer della serie . Ora ...Infinity dovrebbe servire come una sorta di hub nei prossimi anni e collegare esperienze passate e attuali. Inizialmente verranno registrati giochi comeCodename Red ...