Arriva al cinema “Coldplay Live Broadcast From Buenos Aires” (Di lunedì 12 settembre 2022) LONDRA – Arriva nelle sale di tutto il mondo “Coldplay Live Broadcast From Buenos Aires”. Chris Martin e soci hanno infatti annunciato un evento speciale al cinema dal vivo dallo Stadio River Plate di Buenos Aires. Sarà una trasmissione in diretta globale del tour mondiale di “Music Of The Spheres” dal River Plate Stadium e sarà proiettato in migliaia di cinema in più di 70 paesi. In Italia “Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast From Buenos Aires” è in programma il 29 ottobre alle 16.30 e in replica alle 20. Le prevendite apriranno alle 20 del 15 settembre. L’elenco delle sale sarà disponibile ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) LONDRA –nelle sale di tutto il mondo “”. Chris Martin e soci hanno infatti annunciato un evento speciale aldal vivo dallo Stadio River Plate di. Sarà una trasmissione in diretta globale del tour mondiale di “Music Of The Spheres” dal River Plate Stadium e sarà proiettato in migliaia diin più di 70 paesi. In Italia “. Music of the Spheres.” è in programma il 29 ottobre alle 16.30 e in replica alle 20. Le prevendite apriranno alle 20 del 15 settembre. L’elenco delle sale sarà disponibile ...

