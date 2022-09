Agnelli vuole cambiare la Juve: ecco l’uomo giusto per la svolta (Di lunedì 12 settembre 2022) Andrea Agnelli è uno dei Presidenti più vincenti della storia del calcio italiano, ecco perché ha intenzione di migliorare ancora la Juve. L’obbiettivo della Juventus è quella di poter tornare a essere una squadra vincente almeno in Serie A, per questo motivo Andrea Agnelli sta cercando sempre di più di migliorare il livello della sua squadra puntando a un giocatore che può essere davvero determinante. AnsafotoNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Andrea Agnelli nel momento in cui è diventato il nuovo presidente della Juventus nel 2010 ha saputo rinnovare completamente la realtà bianconera. Sono stati davvero tantissimi i giocatori di altissimo livello che hanno permesso così a Madama di potersi rialzare dopo un periodo davvero nero e terribile, con due settimi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 settembre 2022) Andreaè uno dei Presidenti più vincenti della storia del calcio italiano,perché ha intenzione di migliorare ancora la. L’obbiettivo dellantus è quella di poter tornare a essere una squadra vincente almeno in Serie A, per questo motivo Andreasta cercando sempre di più di migliorare il livello della sua squadra puntando a un giocatore che può essere davvero determinante. AnsafotoNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Andreanel momento in cui è diventato il nuovo presidente dellantus nel 2010 ha saputo rinnovare completamente la realtà bianconera. Sono stati davvero tantissimi i giocatori di altissimo livello che hanno permesso così a Madama di potersi rialzare dopo un periodo davvero nero e terribile, con due settimi ...

