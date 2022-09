Ucraina | l’intelligence britannica conferma l’avanzata di Kiev La storica controffensiva in una mappa

Leggi su open.online

(Di domenica 11 settembre 2022) Kupiansk, Balakliya, e soprattutto Izyum. Le forze dispingono lanell’Est del Paese, riconquistando centri da mesi in mani russe. Solo ieri e in poche ore, le città strategiche della regione di Kharkiv tornano in mani ucraine. Il presidente Volodymyr Zelensky ogni sera illustra all’la lista aggiornata dei territori «liberati»: la stima dell’Institute for the Study of War è di circa 2.500 chilometri quadrati. La ripresa di Kupiansk è cruciale perché si trova lungo i percorsi di rifornimento della linea del fronte del Donbass. Gli stessi russi iniziano ad ammettere la ritirata, parlando però di un loro cambio di strategia per «riorganizzare le truppe verso l’obiettivo prioritario della presa del Donbass». Il cambiamento degli equilibri nell’area è certificato anche dalla ripresa dei villaggi di Grakove e ...