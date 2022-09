Totti rompe il silenzio: non ho tradito io per primo (Di domenica 11 settembre 2022) "Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale", "in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) "Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale", "in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio ...

Adnkronos : L'ex capitano della Roma Francesco #Totti rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi tra lui e Ilary… - MediasetTgcom24 : Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasy: 'Non ho tradito per primo' #noemibocchi… - RaiNews : Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi - tfabiani2 : RT @RaiNews: Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi - Enterta72893234 : Fermi tutti! Totti rompe il silenzio: ”Non ho tradito io per primo, Ilary invece…” -