Tennis, Matteo Berrettini e Jannik Sinner presenti nell’ATP di Firenze! (Di domenica 11 settembre 2022) L’appuntamento è a Firenze dal 10 al 16 ottobre. L’Italia è sempre più un riferimento del circuito Tennistico internazionale e l’introduzione di due tornei, in Toscana e a Napoli, lo sta a dimostrare. Sul cemento indoor del PalaWanny il parterre sarà di primissimo livello. Come annunciato in un’intervista concessa al Corriere della Sera da Simone Vagnozzi, Jannik Sinner prenderà parte al torneo ATP250 sull’hard fiorentino e, a quanto pare, lo stesso lo farà l’attuale n.2 d’Italia Matteo Berrettini. L’anticipazione è stata del Corriere dello Sport, ripresa anche dal sito Tennistitaliano.it, secondo cui Matteo potrebbe rispondere presente per via di una superficie a lui favorevole e la necessità di fare punti in vista delle ATP Finals di Torino. In verità, un target ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) L’appuntamento è a Firenze dal 10 al 16 ottobre. L’Italia è sempre più un riferimento del circuitotico internazionale e l’introduzione di due tornei, in Toscana e a Napoli, lo sta a dimostrare. Sul cemento indoor del PalaWanny il parterre sarà di primissimo livello. Come annunciato in un’intervista concessa al Corriere della Sera da Simone Vagnozzi,prenderà parte al torneo ATP250 sull’hard fiorentino e, a quanto pare, lo stesso lo farà l’attuale n.2 d’Italia. L’anticipazione è stata del Corriere dello Sport, ripresa anche dal sitotitaliano.it, secondo cuipotrebbe rispondere presente per via di una superficie a lui favorevole e la necessità di fare punti in vista delle ATP Finals di Torino. In verità, un target ...

