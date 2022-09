"Re Carlo sottolinea la sua firma". L'esperta, una cupa profezia: cosa gli accadrà (Di domenica 11 settembre 2022) Il nuovo Re Carlo III "sottostima le sue capacità" e "a volte subisce l'influenza altrui". A tracciare il profilo psicologico del sovrano, nel giorno della sua proclamazione, è Candida Livatino, tra le più celebri grafologhe d'Italia, analizzando la grafia del figlio di Elisabetta II. "La scrittura del Re Carlo III è di piccole dimensioni - spiega l'esperta a Tgcom24 -. Evidenzia che Carlo sottostima le sue capacità, anche se è più capace di quanto non creda. Tiene a bada l'emotività, specialmente quando deve affrontare momenti importanti. Prova le emozioni, ma subito le soffoca. Ha una notevole forza di volontà, un forte senso del dovere, ma a volte subisce l'influenza altrui". Altro dettaglio significativo, l'ampio spazio tra una parola e l'altra: questo, secondo la Livatino, "è il segnale che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Il nuovo ReIII "sottostima le sue capacità" e "a volte subisce l'influenza altrui". A tracciare il profilo psicologico del sovrano, nel giorno della sua proclamazione, è Candida Livatino, tra le più celebri grafologhe d'Italia, analizzando la grafia del figlio di Elisabetta II. "La scrittura del ReIII è di piccole dimensioni - spiega l'a Tgcom24 -. Evidenzia chesottostima le sue capacità, anche se è più capace di quanto non creda. Tiene a bada l'emotività, specialmente quando deve affrontare momenti importanti. Prova le emozioni, ma subito le soffoca. Ha una notevole forza di volontà, un forte senso del dovere, ma a volte subisce l'influenza altrui". Altro dettaglio significativo, l'ampio spazio tra una parola e l'altra: questo, secondo la Livatino, "è il segnale che ...

