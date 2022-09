"Leggo le sue parole, è drammatico": esplode la rabbia di Crosetto, con chi ce l'ha (Di domenica 11 settembre 2022) Guido Crosetto non può tirarsi indietro. Le parole di Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, candidato al Senato alle prossime politiche con il Movimento 5 stelle, pronunciate alla Festa del Fatto sono troppo pesanti per passare in silenzio: "La cartina di tornasole di questa giustizia classista che hanno costruito è la composizione della popolazione carceraria in Italia, i colletti bianchi non sono statisticamente quotati. Il carcere in Italia non sarà mai un carcere civile fino a quando i colletti bianchi non cominceranno a essere ospiti delle nostre classi". parole di fuoco che hanno scatenato un vespaio di polemiche e che hanno anche scatenato la reazione di Guido Crosetto che su Twitter scrive: "Leggo le parole di Scarpinato alla Festa del Fatto. È ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Guidonon può tirarsi indietro. Ledi Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, candidato al Senato alle prossime politiche con il Movimento 5 stelle, pronunciate alla Festa del Fatto sono troppo pesanti per passare in silenzio: "La cartina di tornasole di questa giustizia classista che hanno costruito è la composizione della popolazione carceraria in Italia, i colletti bianchi non sono statisticamente quotati. Il carcere in Italia non sarà mai un carcere civile fino a quando i colletti bianchi non cominceranno a essere ospiti delle nostre classi".di fuoco che hanno scatenato un vespaio di polemiche e che hanno anche scatenato la reazione di Guidoche su Twitter scrive: "ledi Scarpinato alla Festa del Fatto. È ...

ErnyDrago : @SalJ80 Secondo te un tifoso della juve si fa ammattire da una ragazza che esprime le sue opinioni sul calcio e su… - alex_liccardo : @ildelfinogiulio Beato te, io purtroppo leggo ancora le sue cagate. Non lo seguo ma ogni tanto mi compare in timeli… - Dagherrotipo1 : @Bepositive1991 @itaca62 @freedomnopass @ndrededu @GIMBE @Cartabellotta Leggo con sincero divertimento le sue folli… - Rosadigiugno7 : @Corriere Leggo tante critiche all'intervista di Totti sul Corriere. Credo che anche lui abbia diritto di dire la s… - Minomar76 : Sono passate circa 14 ore dalla figura da zampognaro di @RafAuriemma , ma ancora non leggo le sue scuse a mister… -