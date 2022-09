L’Aquila | un ultraleggero si schianta vicino la pista d’atterraggio | morte le due persone a bordo

(Di domenica 11 settembre 2022) Unè caduto nella periferia est dea una. L’aero si èto nell’area del depuratore nella zona di Fossa. Le cause sono ancora sconosciute, ma l’uomo di 70 anni e la donna di 64 anni asono morti. Sul posto, oltre al pm di turno, sono arrivate le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Da capire se il velivolo da turismo era appena decollato o se era in fase di atterraggio. su Open Leggi anche: Tragedia in Valtellina, cade un elicottero dopo un’avaria: morto il pilota, ferito il figlio 17enne Reggio Emilia, morti due paracadutisti durante una coreografia: stavano cercando di stabilire record in volo Elicottero caduto sul Monte Cusna, si indaga sulle cause dell’incidente: rilievi nell’area dello ...

è precipitato durante la fase di atterraggio : ... Secondo quanto riporta Il Centro , per cause ancora da accertare'... un paesino in provincia desi sarebbe schiantato nei pressi del depuratore di Fossa, in zonaEst e quindi non nei paraggi dell'aeroporto di Preturo, non molto distante da una pista di atterraggio. I due ...