La velocità della controffensiva ucraina dimostra le difficoltà russe

(Di domenica 11 settembre 2022) Ramzan Kadyrov sostiene pubblicamente che a Kharkiv sono stati commessi degli errori e chiede di modificare immediatamente lo sforzo bellico russo: “Sono stati commessi errori. Penso che vadano tratte delle conclusioni”. È la seconda volta nel giro di due settimane che il leader ceceno espone in maniera aperta le suerispetto l’invasione russa voluta da Vladimir Putin. Il dibattito interno non aveva mai raggiunto finora così chiaramente la superficie. Sebbene la Russia non sia vinta, e Kadyrov non stia abbandonando la sua missione al fianco delle forze del Cremlino, lediventano via via più evidenti. Non ci sono solo le controffensive ucraine. Le truppe sono svogliate e demotivate; mal pagate, non sentono l’esigenza di combattere sotto nessuna ragione – differentemente gli ucraini lottano per una guerra di liberazione contro un ...