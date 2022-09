GP Monza, la decisione sconvolge Verstappen: c’è l’espulsione! (Di domenica 11 settembre 2022) Nel corso di questo GP di Monza c’è stata un’incredibile decisione che ha sconvolto il campione del mondo Max Verstappen: cos’è successo. Incredibile decisione nei confronti di Max Verstappen al Gran Premio di Monza. Infatti la direzione gara ha scelto di sgomberare alcuni dei suoi tifosi dalle tribune. Andiamo quindi a vedere cos’è successo. Una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Nel corso di questo GP dic’è stata un’incredibileche ha sconvolto il campione del mondo Max: cos’è successo. Incredibilenei confronti di Maxal Gran Premio di. Infatti la direzione gara ha scelto di sgomberare alcuni dei suoi tifosi dalle tribune. Andiamo quindi a vedere cos’è successo. Una L'articolo proviene da Inews24.it.

SoniaSamoggia : RT @fanpage: #QueenElizabeth La morte della #reginaelisabetta si ripercuote inevitabilmente anche sul programma del GP d'Italia della F1.… - fanpage : #QueenElizabeth La morte della #reginaelisabetta si ripercuote inevitabilmente anche sul programma del GP d'Italia… - AnsaLombardia : 'Ndrangheta:scarcerato ex pugile Terlizzi,va a domiciliari. Arrestato 3 giorni fa. Decisione gip Monza | #ANSA - marcopirla : E così a Monza, per una decisione presa all'ultimo da parte della questura,e borracce DI QUALSIASI TIPO non possono… - martinloveslh : la ferrari si è inventata una linea gialla nel gp di casa, dove non avrà una monza rossa come è stata arancione zan… -