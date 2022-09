marcofm1975 : RT @cmdotcom: 'Falletti' e pochissimo tempo effettivo, che differenza con la #ChampionsLeague: l'allarme di #Pioli non resti inascoltato #F… - cmdotcom : 'Falletti' e pochissimo tempo effettivo, che differenza con la #ChampionsLeague: l'allarme di #Pioli non resti inas… -

Calciomercato.com

... si immola Viasanen che crolla a terra 25°: grande occasione per la Ternana,per Palumbo ... In inferiorità numerica la Ternana ha rischiatoe ha provato a vincere la partita ...... 2 - 0 35°: Destro di Armellino dal limite, disul fondo 40°: 2 - 0 45°: 2 - 0 3 minuti di recupero 46°: giallo per De Maio per fallo su48°: è finito il primo tempo. Un altro ... 'Falletti' e pochissimo tempo effettivo, che differenza con la Champions: l'allarme di Pioli non resti inascoltato Iscrizione avvenuta con successo. Se gli arbitri fischiano di meno, i giocatori si adattano. L’arbitro determina il comportamento dei giocatori, in Italia fischiamo e parliamo troppo. L’arbitro deve f ...di Federico BobbiLa quinta giornata di campionato vede la Ternana impegnata sul campo del Parma. Dopo due sconfitte esterne di fila contro Ascoli all'esordio e Modena, i rossoverdi cercano punti su un ...