Energia, debito sano e transizione (impossibile). Sapelli a tutto campo (Di domenica 11 settembre 2022) Il Parlamento è in procinto di votare il decreto Aiuti ter. Una misura che si è resa necessaria in particolare a causa dei rincari esorbitanti registrati dalle forniture energetiche. Le forze politiche faticano, nonostante gli sforzi, a trovare convergenze sebbene anche dalle parti del Movimento 5 Stelle ci sia stata una parziale apertura e una disponibilità ad avallare il provvedimento. A ben guardare, però, il nuovo decreto assume le sembianze di una “misura palliativa, che arriva in ritardo”. L’analisi è di Giulio Sapelli, economista e docente all’università Statale di Milano, presidente della fondazione Germozzi. Sapelli, il suo è un giudizio molto negativo. Non potrebbe essere altrimenti. Questo decreto è insufficiente in termini di risorse e intempestivo. D’altra parte è il frutto di una miopia imperdonabile che la politica italiana ha sul ... Leggi su formiche (Di domenica 11 settembre 2022) Il Parlamento è in procinto di votare il decreto Aiuti ter. Una misura che si è resa necessaria in particolare a causa dei rincari esorbitanti registrati dalle forniture energetiche. Le forze politiche faticano, nonostante gli sforzi, a trovare convergenze sebbene anche dalle parti del Movimento 5 Stelle ci sia stata una parziale apertura e una disponibilità ad avallare il provvedimento. A ben guardare, però, il nuovo decreto assume le sembianze di una “misura palliativa, che arriva in ritardo”. L’analisi è di Giulio, economista e docente all’università Statale di Milano, presidente della fondazione Germozzi., il suo è un giudizio molto negativo. Non potrebbe essere altrimenti. Questo decreto è insufficiente in termini di risorse e intempestivo. D’altra parte è il frutto di una miopia imperdonabile che la politica italiana ha sul ...

Giampier601 : Non è possibile dare il voto a pagliacci?? come Conte o Meloni o ecc. Devono governare, decidere su guerra, economi… - Giampier601 : @d_granuzzo @Franci30242001 Non è possibile dare il voto a pagliacci?? del genere. Devono governare, decidere su gu… - drelegantia : Risposte urgenti e concrete per l’energia ovvero, scostamento di bilancio. Tutto ciò ha la stessa urgenza della mia… - semola57954800 : RT @Controcorrentv: @EleonoraEvi non è d'accordo sullo scostamento di bilancio: 'Perchè dobbiamo fare un nuovo debito quando questi 50 mili… - PaolaSacchi3 : Emergenza energia, #Salvini: 'Subito debito buono per salvare 1 milione posti di lavoro'. #Meloni ora più possibili… -