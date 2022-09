E’ grande Udinese, quarta vittoria consecutiva e zona Champions. La Fiorentina nei guai, non svolta la stagione del Monza (Di domenica 11 settembre 2022) Tante emozioni nelle partite delle 15 della giornata in Serie A. Il Bologna torna alla vittoria dopo l’allenatore di Sinisa Mihajlovic, i rossoblu hanno conquistato tre punti importanti per la corsa salvezza, si ferma ancora la Fiorentina e il rendimento della squadra viola è preoccupante. Vantaggio ospite con Martinez quarta, i padroni di casa ribaltano tutto con Barrow e Arnautovic. Finisce 2-1. Lo scontro salvezza tra Lecce e Monza si conclude in parità, la stagione per Stroppa non svolta. Vantaggio degli ospiti con l’ex Inter Sensi, i padroni di casa trovano il pareggio Joan Gonzalez, 1-1 il risultato finale. Continua il momento difficile anche per il Sassuolo, l’Udinese è invece la vera sorpresa in Serie A. Vantaggio dei neroverdi con Frattesi, poi l’espusione di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 settembre 2022) Tante emozioni nelle partite delle 15 della giornata in Serie A. Il Bologna torna alladopo l’allenatore di Sinisa Mihajlovic, i rossoblu hanno conquistato tre punti importanti per la corsa salvezza, si ferma ancora lae il rendimento della squadra viola è preoccupante. Vantaggio ospite con Martinez, i padroni di casa ribaltano tutto con Barrow e Arnautovic. Finisce 2-1. Lo scontro salvezza tra Lecce esi conclude in parità, laper Stroppa non. Vantaggio degli ospiti con l’ex Inter Sensi, i padroni di casa trovano il pareggio Joan Gonzalez, 1-1 il risultato finale. Continua il momento difficile anche per il Sassuolo, l’è invece la vera sorpresa in Serie A. Vantaggio dei neroverdi con Frattesi, poi l’espusione di ...

Mousta87 : @Bresingar_ Ma la spettacolare Fiorentina ??????, del grande maestro Italiano?????????? che fa un 1 grandissimo punto in 3… - MicheRo15 : #SassuoloUdinese si soffre ma quanto vi amiamoooo!!! @Udinese_1896 grande #sottil ! - GiacomoPiazza5 : Vs Udinese: turnover e sconfitta Vs Juve: partita della vita, versione Barcellona, solo un pareggio Vs RFS o come c… - ICast03 : #Udinese e #Beto show! Rimonta meravigliosa dei friulani su un #Sassuolo sempre più spento. I bianconeri, ad oggi,… - matmosciatti11 : 3 verità delle 15 ?? • #DiGregorio al 91’ ha fatto la parata del campionato ?? #LecceMonza • L’#Udinese crea occa… -