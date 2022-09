Domani parte la prima edizione del Monterusciello FEST (Di domenica 11 settembre 2022) parte la prima edizione del Monterusciello FEST, l’evento che riunisce oltre 100 operatori del food, tra chef stellati, ristoratori, pasticcieri e pizzaioli per sostenere il programma di Fondazione Telethon dedicato alle Malattie Senza Diagnosi attuato dal Tigem (Istituto Telethon di Genetica e Medicina). Si svolgerà Domani, Lunedì 12 settembre 2022, a Piazza Agro City, a Monterusciello. Una Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 11 settembre 2022)ladel, l’evento che riunisce oltre 100 operatori del food, tra chef stellati, ristoratori, pasticcieri e pizzaioli per sostenere il programma di Fondazione Telethon dedicato alle Malattie Senza Diagnosi attuato dal Tigem (Istituto Telethon di Genetica e Medicina). Si svolgerà, Lunedì 12 settembre 2022, a Piazza Agro City, a. Una Il Blog di Giò.

