Cremonese | Pickel | «Sono pronto per la Serie A | volevo arrivarci»

Il centrocampista della Cremonese Pickel ha parlato a DAZN prima della gara cruciale contro l'Atalanta di Gasperini. Le dichiarazioni LE DICHIARAZIONI – «Ho fatto molte esperienze in Europa, soprattutto in Francia e in Portogallo, ma ora Sono in Serie A, ero pronto per arrivarci. Questo è uno dei palcoscenici più importanti, ci Sono tante squadre di livello. Sono pronto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

