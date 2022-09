Ucraina, la grande controffensiva di Kiev. Riconquistati oltre 1.000 km di terra. «Possono ancora vincere» (Di sabato 10 settembre 2022) «Nel caso non fossi ancora informato: l’Ucraina ha lanciato la più grande controffensiva dalla seconda guerra mondiale». Cosi su Twitter, John Spencer, direttore degli Studi di guerra urbana al Modern War Institute di West Point, la più prestigiosa accademia militare d’America, commenta le ultime azioni di guerra da parte di Kiev. «L’Ucraina ha riconquistato/liberato oltre 1.000 km di terra e città», spiega, «l’Ucraina sta vincendo. L’Ucraina sta sconfiggendo la Russia (un tempo si pensava fosse il secondo esercito più potente)!». Poche ore fa era stato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky a dare conto delle riconquiste delle forze di Kiev sul territorio invaso dai russi: «Dall’inizio di ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) «Nel caso non fossiinformato: l’ha lanciato la piùdalla seconda guerra mondiale». Cosi su Twitter, John Spencer, direttore degli Studi di guerra urbana al Modern War Institute di West Point, la più prestigiosa accademia militare d’America, commenta le ultime azioni di guerra da parte di. «L’ha riconquistato/liberato1.000 km die città», spiega, «l’sta vincendo. L’sta sconfiggendo la Russia (un tempo si pensava fosse il secondo esercito più potente)!». Poche ore fa era stato lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky a dare conto delle riconquiste delle forze disul territorio invaso dai russi: «Dall’inizio di ...

martaottaviani : Quando #Putin a #vladivostok diceva che #Russia stava aumentando la sua #sovranità era un modo carino per preparare… - GigiPadovani : Kiev contrattacca: grande avanzata nel Nord-Est. Annunciata la liberazione di Kupiansk - EnricoLetta : Un grande in bocca al lupo al giornalista Mattia #Sorbi ferito oggi in Ucraina. - tremendoandre : RT @Eric57017912: GRANDE RESET, SE LI RIVOTI, SEGUIRANNO L'AGENDA. DISTRUZIONE CETO MEDIO. #USA #NATO #UE #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS… - Erica43581765 : GRANDE RESET, SE LI RIVOTI, CONTINUERANNO L'AGENDA. #USA #NATO #UE #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #GAS #ENERGIA… -