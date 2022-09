Tetto del gas, non c’è accordo sul prezzo tra i ministri europei: si decide entro metà settembre (Di sabato 10 settembre 2022) Tetto del gas: non c’è ancora un accordo totale tra i ministri europei e dunque si va ad oltranza. Il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolaniha fatto il punto della situazione, commentando i mancati accordi su diversi punti. Tetto del gas, non c’è accordo sul prezzo tra i ministri europei “Tutti i paesi membri si sono pronunciati, con lievi distinguo, in favore delle proposte della Commissione, e quindi è stato dato un mandato pieno per andare avanti”. Lo ha detto a Bruxelles il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, parlando con la stampa al termine della riunione del Consiglio Ue straordinario dei ministri dell’Energia. Non c’è ancora accordo sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 settembre 2022)del gas: non c’è ancora untotale tra ie dunque si va ad oltranza. Il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolaniha fatto il punto della situazione, commentando i mancati accordi su diversi punti.del gas, non c’èsultra i“Tutti i paesi membri si sono pronunciati, con lievi distinguo, in favore delle proposte della Commissione, e quindi è stato dato un mandato pieno per andare avanti”. Lo ha detto a Bruxelles il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, parlando con la stampa al termine della riunione del Consiglio Ue straordinario deidell’Energia. Non c’è ancorasul ...

