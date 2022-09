Re Carlo pronto al trono ma spunta il segreto: ha una malattia | Non esiste una cura (Di sabato 10 settembre 2022) Da poco il principe Carlo è stato incoronato re. Nonostante ciò, le sue condizioni di salute destano già preoccupazione. Pare infatti che soffra di una malattia di cui non esiste cura. Nell’ultimo periodo i riflettori erano sposati sulla regina Elisabetta II. Il suo stato di salute ha riempito di intere pagine di notizie lasciando da parte il Principe Carlo. Nonostante ciò, pare che anche l’erede al trono non se la stia passando troppo bene. Infatti, il primogenito della regina ha ricevuto notizie abbastanza preoccupanti dai medici che gli hanno diagnosticato una malattia molto grave. Una notizia che agita ancora di più la famiglia reale che si trova a vivere uno dei periodi più tristi negli ultimi anni. Una problematica che, se peggiora ancora di ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 10 settembre 2022) Da poco il principeè stato incoronato re. Nonostante ciò, le sue condizioni di salute destano già preoccupazione. Pare infatti che soffra di unadi cui non. Nell’ultimo periodo i riflettori erano sposati sulla regina Elisabetta II. Il suo stato di salute ha riempito di intere pagine di notizie lasciando da parte il Principe. Nonostante ciò, pare che anche l’erede alnon se la stia passando troppo bene. Infatti, il primogenito della regina ha ricevuto notizie abbastanza preoccupanti dai medici che gli hanno diagnosticato unamolto grave. Una notizia che agita ancora di più la famiglia reale che si trova a vivere uno dei periodi più tristi negli ultimi anni. Una problematica che, se peggiora ancora di ...

