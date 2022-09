Palermo pulita entro Natale ecco l’operazione della RAP (Di sabato 10 settembre 2022) Palermo pulita entro Natale, ecco l’operazione lanciata dal sindaco La Galla. Partirà il 12 Settembre da Partanna Mondello, quella che dovrebbe essere un operazione straordinaria.L’obiettivo è quello di pulizia e rimozione rifiuta in tutta la città prima del Natale. Rendere la città più bella, pulita e ordinata, questo è quello che il sindaco vuole, un’operazione della RAP supportata dalla RESET.Il piano partirà da Partanna Mondello e avrà l’obiettivo di raggiungere tutta la città in 60 giorni lavorativi.Lavoreranno contemporaneamente 90 operatori ecologici per lo spazzamento, 12 operatori ecologici per ritiro di materiali ingombranti, 3 spazzatrici, 6 autocarri per la rimozione di materiale ingombrante su strada, 5 decespugliatori, ... Leggi su vivendopalermo.news (Di sabato 10 settembre 2022)lanciata dal sindaco La Galla. Partirà il 12 Settembre da Partanna Mondello, quella che dovrebbe essere un operazione straordinaria.L’obiettivo è quello di pulizia e rimozione rifiuta in tutta la città prima del. Rendere la città più bella,e ordinata, questo è quello che il sindaco vuole, un’operazioneRAP supportata dalla RESET.Il piano partirà da Partanna Mondello e avrà l’obiettivo di raggiungere tutta la città in 60 giorni lavorativi.Lavoreranno contemporaneamente 90 operatori ecologici per lo spazzamento, 12 operatori ecologici per ritiro di materiali ingombranti, 3 spazzatrici, 6 autocarri per la rimozione di materiale ingombrante su strada, 5 decespugliatori, ...

